Il post sponsorizzato di un centro commerciale abruzzese che per la Festa della donna fa gli auguri solo alle madri (Di martedì 2 marzo 2021) Festa della donna in dirittura d’arrivo – manca ormai meno di una settimana – e già si iniziano a vedere i primi auguri…per le mamme. Perché solo chi è madre è anche donna, ovviamente, oppure dobbiamo credere che chi ha creato e pubblicato il contenuto abbia fatto confusione con la Festa della mamma. Questo il messaggio lanciato tramite post sulla pagina del centro commerciale Borgo d’Abruzzo. Per la giornata internazionale della donna gli auguri si fanno solo e soltanto alle madri intendendo – nemmeno velatamente – che solo loro sono donne. Il post ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 marzo 2021)in dirittura d’arrivo – manca ormai meno di una settimana – e già si iniziano a vedere i primi…per le mamme. Perchéchi è madre è anche, ovviamente, oppure dobbiamo credere che chi ha creato e pubblicato il contenuto abbia fatto confusione con lamamma. Questo il messaggio lanciato tramitesulla pagina delBorgo d’Abruzzo. Per la giornata internazionaleglisi fannoe soltantointendendo – nemmeno velatamente – cheloro sono donne. Il...

silviorossi8 : Questo post del #PopoloDellaFamiglia del III Municipio di Roma, critico sul murales lesbico sponsorizzato dalla mag… - vivadigital_seo : Se avessimo un euro per ogni volta che un cliente ci ha detto “ho sponsorizzato i post su Facebook, ma non ho otten… - ScarsellaMarco : Se avessimo un euro per ogni volta che un cliente ci ha detto “ho sponsorizzato i post su Facebook, ma non ho otten… - OnceUponATeddy : @kscarlett22_ ma non saprei, da dove esce, io sotto shock era pure un post sponsorizzato, io li blocco tutti perché… - Mr_Daniele_1 : @arturodicorinto Se vedo un post sponsorizzato non lo tocco neanche. Mi danno fastidio. Soprattutto perché invadono… -