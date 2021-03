Il politico che si è preso El Salvador (Di martedì 2 marzo 2021) È il presidente Nayib Bukele, che ora controlla anche il parlamento e sembra voler governare in maniera sempre più autoritaria Leggi su ilpost (Di martedì 2 marzo 2021) È il presidente Nayib Bukele, che ora controlla anche il parlamento e sembra voler governare in maniera sempre più autoritaria

lucatelese : “Non è mai successo che un politico in carica abbia percepito soldi da paesi stranieri. In nessuna parte del mondo… - CarloCalenda : Mi scrivono spesso: “sei un tecnico non ti intendi di politica”. Questo è ciò che ha prodotto la fine strategia pol… - TizianaFerrario : Qualche politico confuso twitta che scegliere un Generale per emergenza #Covid sia una vittoria della destra.Le ns… - igorbrickil5S : RT @nigrizia: #DavizSimango è stato uno degli uomini politici più carismatici e amati dalla popolazione del #Mozambico. Alla guida della ci… - VincenzaSMF : RT @M49liberorso: Il politico che avete amato di più, un nome, uno solo, di cui non vi vergognate ? #1marzo -