Il parere dei bookmaker: il Benevento parte sfavorito con il Verona (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento ha raccolto solo una vittoria nel 2021, risalente al 6 gennaio contro il Cagliari. Un digiuno che secondo i betting analyst di 888sport.it potrebbe continuare, visto che nel match di domani contro il Verona al Vigorito il ruolo di favoriti spetta agli ospiti, reduci dal pareggio ottenuto contro la Juventus. Il «2» gialloblù è a 2,35, mentre i tre punti dei padroni di casa si collocano a quota sensibilmente più alta, 3,30. La «X» (per il Verona sarebbe la terza di fila) è offerta a 3,20. Entrambe non brillano in zona gol, soprattutto il Benevento che è terz’ultimo nella classifica dei gol fatti in Serie A. Tuttavia il Goal prevale sul No Goal a quota 1,62. All’andata si impose nettamente il Verona per 3-1: lo stesso risultato a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha raccolto solo una vittoria nel 2021, risalente al 6 gennaio contro il Cagliari. Un digiuno che secondo i betting analyst di 888sport.it potrebbe continuare, visto che nel match di domani contro ilal Vigorito il ruolo di favoriti spetta agli ospiti, reduci dal pareggio ottenuto contro la Juventus. Il «2» gialloblù è a 2,35, mentre i tre punti dei padroni di casa si collocano a quota sensibilmente più alta, 3,30. La «X» (per ilsarebbe la terza di fila) è offerta a 3,20. Entrambe non brillano in zona gol, soprattutto ilche è terz’ultimo nella classifica dei gol fatti in Serie A. Tuttavia il Goal prevale sul No Goal a quota 1,62. All’andata si impose nettamente ilper 3-1: lo stesso risultato a ...

gi_pavanello : RT @gi_pavanello: #Draghi 'vira a destra'? Scritto in sintesi in un quotidiano. Non si era già capito abbastanza basandosi sui dati pregres… - Riccardoelvisi : @mariannaaprile E,parere personale, il Partito Democratico resta un qualcosa di 'desueto' in un panorama politico '… - araujopampanin : @Andrea71048041 I cartonati hanno vinto molto di più dei napoletani, non è un mio parere, lo dice la storia. E ades… - ArabaFenice1078 : @gegedigennaro @CucchiRiccardo Sarebbe stata una soluzione di buon senso, oltre che di intelligenza. Perseverare, p… - ascaroni : @myrtamerlino A mio parere Conte alla testa dei 5s è una manna per i riformisti... la sua esperienza politica può e… -