Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 marzo: la richiesta di Ludovica

Tempi duri per Ludovica Brancia di Montalto a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 3 marzo, rivelano che la ragazza sarà nuovamente importunata dal Mantovano che la metterà spalle al muro tenendola ormai in pugno. La Brancia non sapendo più cosa fare, andrà da Marcello per chiedergli aiuto. Nel frattempo, Maria che è sempre più vicina a Rocco, deciderà di cambiare look e spiazzerà completamente il ragazzo ed Irene. Intanto, Vittorio deciderà di inserire l'abito british di Gabriella nella nuova collezione denominata «Un passo avanti». Infine, Anna verrà assunta come Venere, Salvatore sembrerà aver dimenticato Gabriella e Giuseppe darà l'impressione di essere davvero cambiato.

