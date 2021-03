IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledi 3 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 3 marzo 2021: Maria Puglisi (Chiara Russo) dà un cambio al suo look e così facendo sconvolge sia Rocco (Giancarlo Commare) che Irene (Francesca Del Fa). Il Mantovano tiene ancora sotto mira Ludovica (Giulia Arena) che, sempre più sotto pressione, chiede aiuto a Marcello (Pietro Masotti). Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si lascia convincere sia da Beatrice (Caterina Bertone) e sia da Gabriella (Ilaria Rossi), dunque il nuovo abito british è pronto a sconvolgere le clienti del PARADISO DELLE SIGNORE. Anna (Francesca Carrain) diventa a tutti gli effetti la nuova venere del grande magazzino milanese. Le nozze della stilista sembrano aver messo un punto definitivo e ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 marzo 2021)puntata de Il5 di mercoledì 3: Maria Puglisi (Chiara Russo) dà un cambio al suo look e così facendo sconvolge sia Rocco (Giancarlo Commare) che Irene (Francesca Del Fa). Il Mantovano tiene ancora sotto mira Ludovica (Giulia Arena) che, sempre più sotto pressione, chiede aiuto a Marcello (Pietro Masotti). Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si lascia convincere sia da Beatrice (Caterina Bertone) e sia da Gabriella (Ilaria Rossi), dunque il nuovo abito british è pronto a sconvolgere le clienti del. Anna (Francesca Carrain) diventa a tutti gli effetti la nuova venere del grande magazzino milanese. Le nozze della stilista sembrano aver messo un punto definitivo e ...

