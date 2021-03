IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni dall’8 al 12 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 2 marzo 2021)settimanali puntate Ilda lunedì 8 a venerdì 12: Nel giorno della festa della donna c’è molto fermento per la nuova campagna incentrata sull’abito british realizzato da Gabriella. Agnese, dopo aver notato il cambiamento in positivo di Giuseppe, intende dare una nuova chance al suo matrimonio e chiede ad Armando di allontanarsi da lei. La signora Vettorazzo alimenta le polemiche sull’abito corto esposto in vetrina, mentre arriva anche il primo commento negativo della stampa. Il Mantovano, con Salvatore presente, minaccia di incendiare la Caffetteria; intanto Marcella consiglia a Ludovica di partire per Parigi. Dopo le minacce del Mantovano, Salvatore passa la notte in caffetteria. Una proposta di Adelaide induce Ludovica a non partire più ...