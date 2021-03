Il mondo del podismo piange Marco Cascone: la voce che ha accompagnato le fatiche degli atleti (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Di sicuro lo hanno riconosciuto, nel corso del tempo, in tanti per il suo aspetto, sempre sorridente, col suo cranio liscio e luminoso. Ma in tantissimi hanno impresso nel proprio cuore e nelle proprie orecchie quella voce che ha fatto da colonna sonora alle tantissime gare podistiche in Campania. Una voce che mancherà a tutti, quella di Marco Cascone. La sua morte lascia un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma lo lascia anche in tutte quelle società che hanno avuto il piacere di sentirsi raccontare attraverso lo strumento più riconoscibile, il suo marchio di fabbrica. Istruttore di atleti, speaker, appassionato, uomo di sport: insomma di tutto e di più in una sola persona che si è votata animo e corpo all’attività più amata, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Di sicuro lo hanno riconosciuto, nel corso del tempo, in tanti per il suo aspetto, sempre sorridente, col suo cranio liscio e luminoso. Ma in tantissimi hanno impresso nel proprio cuore e nelle proprie orecchie quellache ha fatto da colonna sonora alle tantissime gare podistiche in Campania. Unache mancherà a tutti, quella di. La sua morte lascia un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma lo lascia anche in tutte quelle società che hanno avuto il piacere di sentirsi raccontare attraverso lo strumento più riconoscibile, il suo marchio di fabbrica. Istruttore di, speaker, appassionato, uomo di sport: insomma di tutto e di più in una sola persona che si è votata animo e corpo all’attività più amata, il ...

