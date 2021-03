Il Marocco supera Francia e Italia nel numero delle vaccinazioni (Di martedì 2 marzo 2021) In Africa la vaccinazione contro il coronavirus non è mai partita. I Paesi in cui le dosi hanno iniziato ad essere somministrate possono essere contati sul palmo di una mano. Si tratta infatti di Marocco, Egitto, Algeria e Sudafrica. In tutto il resto del continente il “V-day” sta tardando ad arrivare. E questo è un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 marzo 2021) In Africa la vaccinazione contro il coronavirus non è mai partita. I Paesi in cui le dosi hanno iniziato ad essere somministrate possono essere contati sul palmo di una mano. Si tratta infatti di, Egitto, Algeria e Sudafrica. In tutto il resto del continente il “V-day” sta tardando ad arrivare. E questo è un InsideOver.

