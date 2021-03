(Di martedì 2 marzo 2021) L’M5S continua a perdere pezzi e il pattuglione di parlamentari Cinque Stelle sisempre più. Il Movimento è costretto a digerire nuoveoni alla Camera fra le file dei portavoce grillini. Secondo l’Adnkronos tre parlamentari M5S sono stati raggiunti dal provvedimento dione dal gruppo. Sono iche risultavano “assenti non giustificati” in occasione del voto di fiducia al governo Draghi. Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano assaggiano così la frusta staliniana diperché, spiegano fonti parlamentari, la loro posizione “sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro o si è astenuto in occasione della fiducia al governo Draghi”. ”In particolare le loro stesse dichiarazioni pubbliche hanno tolto ogni dubbio a proposito delle ragioni delle loro assenze ...

SecolodItalia1 : Il M5S si assottiglia, espulsi altri 3 deputati. Mina giuridica tra i piedi di Grillo -

Il Secolo d'Italia

Il Movimento si assottiglia sempre più in Parlamento, altri 3 deputati espulsi dopo gli ulteriori 15 del 18 febbraio ... Secondo il M5S la loro posizione è assimilabile a quella di chi ha votato contro ... Con il suo addio, il gruppo M5S si assottiglia a 76 componenti. Sullo sfondo restano i possibili ricorsi che alcuni eletti potrebbero presentare, fino ad arrivare in tribunale. La sentenza della ...