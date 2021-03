Il Grande Fratello è appena finito, ma sapete quante telecamere spiano i coinquilini dentro la casa? (Di martedì 2 marzo 2021) Il Grande Fratello è un reality show che va in onda in Italia ormai da oltre 20 anni e che ha sempre riscosso un notevole successo. Con il passare degli anni il programma è leggermente cambiato. Questa ultima edizione del Gf Vip 5 è sicuramente la più lunga di tutti i tempi e di tutte le edizioni del mondo. Iniziato con persone sconosciute, con il passare degli anni è giunyo alla versione Vip, che attualmente è arrivato alla quinta edizione e che proprio l’1 marzo è volto al termine. Durante il corso degli anni la casa più spiata d’Italia è cambiata molto, come stile di arredamento, ma anche come Grandezza, design, stanze segrete e tutto quello che ha portato il programma ad una durata così longeva. Grazie alle telecamere che circondano la casa e ai tecnici che lavorano 24 ore al ... Leggi su virali.video (Di martedì 2 marzo 2021) Ilè un reality show che va in onda in Italia ormai da oltre 20 anni e che ha sempre riscosso un notevole successo. Con il passare degli anni il programma è leggermente cambiato. Questa ultima edizione del Gf Vip 5 è sicuramente la più lunga di tutti i tempi e di tutte le edizioni del mondo. Iniziato con persone sconosciute, con il passare degli anni è giunyo alla versione Vip, che attualmente è arrivato alla quinta edizione e che proprio l’1 marzo è volto al termine. Durante il corso degli anni lapiù spiata d’Italia è cambiata molto, come stile di arredamento, ma anche comezza, design, stanze segrete e tutto quello che ha portato il programma ad una durata così longeva. Grazie alleche circondano lae ai tecnici che lavorano 24 ore al ...

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - ineedscofield : RT @mathyg8: Tommaso è stato il GRANDE FRATELLO e se dite il contrario mentite sapendo di mentire SCUSATE NON FACCIO IO LE REGOLE #gfvip… - Licia_m_93 : RT @Ri_Ghetto: STEFANIA HAI COMUNQUE FATTO UN GRANDE FRATELLO ICONICO #GFvip -