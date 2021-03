Il generale Figliuolo nuovo commissario per l'emergenza Covid. Gestirà il piano vaccinale

matteosalvinimi : ++ Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.… - CottarelliCPI : #Arcuri sarà sostituito dal Generale Figliuolo, un militare con una lunga esperienza nella logistica. La distribuzi… - matteorenzi : La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile l… - mikedells : RT @GiovaValentini: Dopo la caduta del governo Conte, era naturale che il commissario Arcuri venisse sostituito: salutiamo e ringraziamo an… - Nicola_Firenze : @Cartabellotta Professore, lei ritiene possibile ciò che pubblica oggi Libero? Non resta che sperare nella professi… -

Ultime Notizie dalla rete : generale Figliuolo

IL GIORNO

"Da italiano sono contento dopo mesi di errori e di ritardi, è un segnale di cambiamento" l'arrivo delFrancesco Paolocome commissario all'emergenza coronavirus al posto di Domenico Arcuri. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Rtl 102.5."A gestire la ...Il presidente del Consiglio Draghi, ha sostituito di Domenico Arcuri, al centro delle polemiche per la gestione del piano vaccini, con ilche finora ha guidato la logistica dell'esercito. A lui il compito di gestire la campagna di immunizzazione di ...Il presidente del Consiglio lo ha nominato al posto di Arcuri: "Lavorerò per la nostra Patria". Nel nuovo piano vaccinale, un sistema unico nazionale per la prenotazione e la somministrazione ...Nell’arco di una settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ridisegnato l’approccio alla gestione della campagna vaccinale avviata alla fine di dicembre in Italia. Senza grandi annunci, in ...