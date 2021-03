Il dog sitter di Lady Gaga rompe il silenzio dopo l'agguato: 'Sono ancora ricoverato, ho rischiato di morire' (Di martedì 2 marzo 2021) Con un lunghissimo messaggio, Ryan Fischer , dog sitter di Lady Gaga , ha raccontato dal suo profilo Instagram quanto accaduto una settimana fa a Los Angeles. Il ragazzo è stato vittima di un agguato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Con un lunghissimo messaggio, Ryan Fischer , dogdi, ha raccontato dal suo profilo Instagram quanto accaduto una settimana fa a Los Angeles. Il ragazzo è stato vittima di un...

