Il dog sitter di Lady Gaga rompe il silenzio dopo l'agguato: "Sono ancora ricoverato, ho rischiato di morire" (Di martedì 2 marzo 2021) Con un lunghissimo messaggio, Ryan Fischer, dog sitter di Lady Gaga, ha raccontato dal suo profilo Instagram quanto accaduto una settimana fa a Los Angeles. Il ragazzo è stato vittima di un agguato potenzialmente mortale che ha portato al rapimento di Koji e Gustav, i due bulldog francesi della popstar. "E' stata una chiamata molto ravvicinata con la morte" spiega nei post, accompagnati da alcuni scatti che lo ritraggono ancora convalescente in un letto d'ospedale. "Sono ancora ricoverato. Mi Sono trattenuto, più o meno fino a ora, dal raccontare quanto successo mentre la storia montava nei media. Ne scriverò più in là ma la gratitudine per tutto l'amore che ho sentito da ogni parte di questo pianeta è immenso e intenso", ha scritto il dog sitter.

