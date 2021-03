Il dialogo Iran-Usa frena, ma la diplomazia economica non si scoraggia (Di martedì 2 marzo 2021) Il momento non è certo dei migliori, se si guarda ai nuovi ostacoli quotidiani per un possibile riavvio dei colloqui informali tra Usa e Iran suggeriti dall’Europa. Ma non lo era nemmeno quando l’evento era stato organizzato, quando cioè alla Casa Bianca c’era Donald Trump e non si sapeva che Joe Biden avrebbe vinto il voto del 3 novembre. E prima che il nuovo presidente, al di là del generico annuncio di voler riportare gli Usa nel nuclear deal abbandonato da Trump, confermasse ciò che molti già prevedevano: e cioè che poca discontinuità tra i due vi sarebbe stata. Ma il Business Forum tra Iran e Unione Europea è infine partito: il primo marzo e online, con una settantina di relatori tra esperti ed economisti, circa quattromila iscritti e, prima ancora della sezione plenaria inaugurale, 18-20 mila contatti tra di loro. Vale a dire, spiegano gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il momento non è certo dei migliori, se si guarda ai nuovi ostacoli quotidiani per un possibile riavvio dei colloqui informali tra Usa esuggeriti dall’Europa. Ma non lo era nemmeno quando l’evento era stato organizzato, quando cioè alla Casa Bianca c’era Donald Trump e non si sapeva che Joe Biden avrebbe vinto il voto del 3 novembre. E prima che il nuovo presidente, al di là del generico annuncio di voler riportare gli Usa nel nuclear deal abbandonato da Trump, confermasse ciò che molti già prevedevano: e cioè che poca discontinuità tra i due vi sarebbe stata. Ma il Business Forum trae Unione Europea è infine partito: il primo marzo e online, con una settantina di relatori tra esperti ed economisti, circa quattromila iscritti e, prima ancora della sezione plenaria inaugurale, 18-20 mila contatti tra di loro. Vale a dire, spiegano gli ...

