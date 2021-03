Il Covid si diffonde solo nelle scuole del sud, evidentemente (Di martedì 2 marzo 2021) Gli studenti italiani sono andati a scuola per meno della metà dei giorni teoricamente previsti. Con un dato ulteriore: il virus evidentemente è pericoloso solo nelle aule del sud, al nord no. Il Rapporto di Save The Children ha raccolto i dati di frequentazione in presenza di 8 capoluoghi, da settembre 2020 a fine febbraio 2021. E i numeri sono significativi: i bambini delle scuole dell’infanzia a Bari, per esempio, hanno potuto andare in classe 48 giorni sui 107 previsti, contro i loro coetanei di Milano che non hanno saltato nessuno dei 112 giorni. Gli studenti delle scuole medie a Napoli sono andati a scuola 42 giorni su 97, mentre quelli di Roma sono stati in presenza per tutti i 108 giorni previsti. In pratica, indipendentemente dai trend di contagio hanno inciso le politiche regionali. E la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Gli studenti italiani sono andati a scuola per meno della metà dei giorni teoricamente previsti. Con un dato ulteriore: il virusè pericolosoaule del sud, al nord no. Il Rapporto di Save The Children ha raccolto i dati di frequentazione in presenza di 8 capoluoghi, da settembre 2020 a fine febbraio 2021. E i numeri sono significativi: i bambini delledell’infanzia a Bari, per esempio, hanno potuto andare in classe 48 giorni sui 107 previsti, contro i loro coetanei di Milano che non hanno saltato nessuno dei 112 giorni. Gli studenti dellemedie a Napoli sono andati a scuola 42 giorni su 97, mentre quelli di Roma sono stati in presenza per tutti i 108 giorni previsti. In pratica, indipendentemente dai trend di contagio hanno inciso le politiche regionali. E la ...

