Il Covid irrompe a Sanremo | salta l’esibizione di Irama Un membro del suo staff è risultato positivo

(Di martedì 2 marzo 2021) Primo imprevisto causaal Festival di. Staseranon potrà esibirsi: dovrà rinunciare alla gara dopo che il tampone antigenico effettuato a uno dei componenti del suoha dato esito. Al suo posto arriverà Noemi (Glicine), come comunicato dalla Rai.– che stasera si sarebbe dovuto esibire con il brano La genesi del tuo colore – è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Nelle prossime ore si attende il. La sua esibizione, da quanto si apprende, è stata rimandata alla seconda serata del Festival, qualora l’esito del suo test fosse negativo. I cantanti sul palco stasera Il voto di stasera sarà quello della giuria demoscopica e a fine serata sarà resa nota la prima classifica. Questo l’ordine di uscita dei ...

MomentiCalcio : #Inter, irrompe il #Covid: 5 positivi tra staff e dirigenti, colpiti anche #Marotta e #Ausilio - cinzia_succi : Covid-19, ancora bufera per le parole del dott. Mariano Amici di Ardea. Irrompe la ASL Roma 6: “Ecco i veri dati”: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid irrompe

IVG.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE "- 19, Napoli: tutti negativi i tamponi di questa mattina Calciomercato Napoli " Su Koulibalyil Bayern Monaco CONTENUTI ...... tutti negativi "Tutti negativi al- 19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato Napoli " Su Koulibalyil ...Calciomercato Napoli, su Koulibaly irrompe il Bayern Monaco Sul difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, si è inserito prepotentemente il Bayern ...Cattedrale chiusa sabato mattina per la sanificazione: positivi monsignor Provasi, altri cinque religiosi e le collaboratrici domestiche che lavorano nella casa del clero ...