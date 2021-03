Il coronavirus, o meglio la sua narrazione, sta ferendo in modo (forse) insanabile la nostra umanità (Di martedì 2 marzo 2021) Mi sono ammalata anche io, a novembre. Tralasciamo quel che è accaduto, ossia la completa latitanza del medico di famiglia, Usca e compagnia bella, e il conseguente abbandono in cui sono piombata. forse è per questo che ho scoperto una sorprendente assenza di panico. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, dice John Belushi. Ma io non sono una dura. Tutt’altro. Diciamo che, complice il guasto dell’unica tv, non sono stata sufficientemente imbevuta di una narrazione pandemica volta, sin dalle prime fasi, a terrorizzare, colpevolizzare, disorientare il pubblico al di là dello schermo. E ho vagato anche tra infosfere alternative, tutte tacciate di spacciare fake news, come ora si definiscono, con un riduzionismo totalitario davvero sconcertante, le notizie che non scorrono nel main stream. Salvo poi sgorgare per canali imprevisti. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Mi sono ammalata anche io, a novembre. Tralasciamo quel che è accaduto, ossia la completa latitanza del medico di famiglia, Usca e compagnia bella, e il conseguente abbandono in cui sono piombata.è per questo che ho scoperto una sorprendente assenza di panico. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, dice John Belushi. Ma io non sono una dura. Tutt’altro. Diciamo che, complice il guasto dell’unica tv, non sono stata sufficientemente imbevuta di unapandemica volta, sin dalle prime fasi, a terrorizzare, colpevolizzare, disorientare il pubblico al di là dello schermo. E ho vagato anche tra infosfere alternative, tutte tacciate di spacciare fake news, come ora si definiscono, con un riduzionismo totalitario davvero sconcertante, le notizie che non scorrono nel main stream. Salvo poi sgorgare per canali imprevisti. ...

