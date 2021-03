Il Consiglio di Stato salva il pm di Banca Etruria. Rossi indagò su papà Boschi e fu consulente di Renzi. Ma per i giudici di Palazzo Spada può restare a capo della Procura di Arezzo (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante i veleni attorno a Banca Etruria, il Procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, può restare al suo posto. Il Consiglio Stato ha accolto l’appello del magistrato, che viene così reintegrato a pieno titolo alla guida dell’ufficio giudiziario toscano. Rossi aveva chiesto di annullare il voto del Csm che non lo aveva confermato nell’ottobre del 2019. Una vicenda legata all’inchiesta su Banca Etruria, con Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato del Consiglio superiore della magistratura, che ha accusato il magistrato di aver indagato su Pierluigi Boschi, padre di Maria Elena, all’epoca ministra delle riforme, mentre era ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Nonostante i veleni attorno a, iltoredi, Roberto, puòal suo posto. Ilha accolto l’appello del magistrato, che viene così reintegrato a pieno titolo alla guida dell’ufficio giudiziario toscano.aveva chiesto di annullare il voto del Csm che non lo aveva confermato nell’ottobre del 2019. Una vicenda legata all’inchiesta su, con Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato delsuperioremagistratura, che ha accusato il magistrato di aver indagato su Pierluigi, padre di Maria Elena, all’epoca ministra delle riforme, mentre era ...

