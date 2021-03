Il Commissario Ricciardi Ascolti TV 1 marzo 2021 | la sesta e ultima puntata

Raiofficialnews : #IlCommissarioRicciardi, l’ultima puntata della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: stasera alle 21.2… - Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 1 marzo: Il Commissario Ricciardi Grande Fratello Vip Presa Diretta - #Ascolti #lunedì #marzo:… - RIndrio : RT @vitolillo5: #miracolo s acros @paolaxmi San Gennaro Sangue Sanguinella Spremuta Spinta Spunta Segna Sottolinea Sottolineatura Seria Si… - soteros1 : RT @Michele_Arnese: In poche ore senza dire una parola in tv Draghi ha nominato l’autorità delegata ai Servizi (quella mai nominata da Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Ilha appassionato il pubblico televisivo ieri sera, distraendolo dai problemi del Covid e delle misure di lockdown in Italia . Intanto uno specchio della Campania e di Napoli ...Si chiude tra le mille emozioni la prima stagione de Il. La serie tv con Lino Guanciale lascia il segno e dà l'arrivederci al suo pubblico con un record di ascolti ed un finale intenso. Nella puntata in onda ieri sera su Raiuno, dal ...Il Commissario Ricciardi annuncia una notizia davvero importante. I fan sono in visibilio. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.Il Commissario Ricciardi si chiude tra le mille emozioni in questa prima stagione. Ecco i misteri svelati nell'ultima ...