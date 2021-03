Il caso della vicepresidente Nike che si è dimessa per l’attività di reselling online del figlio (Di martedì 2 marzo 2021) Ann Hebert è, o meglio era, general manager e vicepresidente di Nike. La donna si è dovuta dimettere in seguito all’uscita dell’articolo di Bloomberg che ha dettagliatamente raccontato – il 25 febbraio – l’attività di reselling operata da suo figlio Joe Hebert. Dopo oltre 25 anni di carriera e nonostante il 19enne non avesse venduto scarpe targate Nike, la vice presidente si è dimessa per la figura barbina – volendo utilizzare un eufemismo -. l’attività di reselling – che conosciamo anche in Italia, basti pensare al recente caso delle scarpe della Lidl – veniva fatta attraverso West Coast Streetwear e la sua pagina Instagram – che non viene aggiornata da diciassette settimane -. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 marzo 2021) Ann Hebert è, o meglio era, general manager edi. La donna si è dovuta dimettere in seguito all’uscita dell’articolo di Bloomberg che ha dettagliatamente raccontato – il 25 febbraio –dioperata da suoJoe Hebert. Dopo oltre 25 anni di carriera e nonostante il 19enne non avesse venduto scarpe targate, la vice presidente si èper la figura barbina – volendo utilizzare un eufemismo -.di– che conosciamo anche in Italia, basti pensare al recentedelle scarpeLidl – veniva fatta attraverso West Coast Streetwear e la sua pagina Instagram – che non viene aggiornata da diciassette settimane -. ...

