Il Carrefour chiude a fine mese | spiazzati sindacati e dipendenti Il dramma di 90 lavoratori La posizione dell' azienda

(Di martedì 2 marzo 2021) CAMERANO - Una notizia che nessuno si aspettava. Il, supermercato che si trova accanto al centro commerciale Grotte Center in via del Campo d'Aviazione, nel territorio di Camerano, il 31 ...

bbeghella : RT @vivereancona: Camerano, chiude il Carrefour. A rischio 90 posti di lavoro - vivereancona : Camerano, chiude il Carrefour. A rischio 90 posti di lavoro - YouTvrs : Il #Carrefour chiude i battenti, apprensione per 90 dipendenti - - CentroPagina : Scoppia una nuova bomba sul fronte occupazionale nell’Anconetano #occupazione #lavoro #vertenza -

Ultime Notizie dalla rete : Carrefour chiude

Corriere Adriatico

CAMERANO - Una notizia che nessuno si aspettava. Il, supermercato che si trova accanto al centro commerciale Grotte Center in via del Campo d'Aviazione, nel territorio di Camerano, il 31 marzo chiuderà i battenti. Un fulmine a ciel sereno che ...Milano, 18 febbraio 2021 -il 2020 con una crescita delle vendite del 7,8% , miglior risultato degli ultimi 20 anni nonostante la pandemia. Lo rende noto la società evidenziando di aver ottenuto "performance ...Proclamata una giornata di sciopero per l'11 marzo per l'annunciata chiusura del punto vendita Carrefour di Camerano ...Un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno si aspettava. Il Carrefour, noto supermercato all’interno del centro commerciale Grotte Center in via del Campo d’Aviazione nel territorio comunale di ...