Il caporalmaggiore Fiorello e la missione impossibile | vincere la sfida senza pubblico in sala

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Laura Rio Ancora una volta, più dell'anno scorso, la "spalla" di Amadeus avrà il compito più difficile: divertire in un momento così tragico. "Ibra" e Sinisa Mihajlovic canteranno "Io vagabondo" E, dài, si parte conche guida una truppa che fino a qualche giorno fa sembrava allo sbando e ora serra le fila. Qui a Sanremo splende il sole, nel resto d'Italia si continua a fare i conti con i morti e le varianti inglesi, ma il festival deve partire, la gente vuole anche sorridere e divertirsi, le casse della Rai devono essere rimpinguate. E pure quelle della città dei Fiori che, passando in zona gialla, da ieri ha potuto riaprire bar e ristoranti per ospitare operatori ed entourage dei cantanti. Dunque, ci penseràa tirare su il morale, caricato a mille, come si è visto ieri nella prima ...