Ignazio Boschetto | morto il padre del cantante | la tragica scomparsa sarebbe avvenuta improvvisamente

(Di martedì 2 marzo 2021) Lache ha colpito il tenore de Il Volo,: suoVito è venuto a mancare domenica 28 febbraio. Lutto per, tenore del celebre trio Il Volo: suo, Vito, ha lasciato i suoi cari domenica 28 febbraio. Unaed inaspettata, di cui il giovane e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Stroncato da un malore improvviso, il padre dilascia anche la moglie Caterina e la sua secondogenita Nina. Per quanto riguarda l'esibizione dei tre tenori a Sanremo prevista per il ...Nato e cresciuto a Marsala, dove per anni ha gestito una pizzeria, Vitoaveva deciso di seguire la carriera del figlio: era stato lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, ...La tragica scomparsa che ha colpito il tenore de Il Volo, Ignazio Boschetto: suo padre Vito è venuto a mancare domenica 28 febbraio.A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021 Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, è stato colpito da un tragico e improvviso lutto: suo padre Vito è scomparso. Ignazio Boschetto: il lutto Il ...