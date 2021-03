Idrossiclorichina che tanto amano Bolsonaro | Trump e Salvini bocciata dall' Oms | ' Non riduce ricoveri e morti'

globalistIT : - carlocosti1 : @maurizio1999 @gianlucac1 @Doom3Gloom @Ruffino_Lorenzo @OpencovidM @giorgiogilestro @AurelianoStingi @antonioripa C… - SimoneSantuelli : RT @mariodirobilant: @myrtamerlino Questi vaccini sono stati approvati con la procedura d’ emergenza: per fare ciò è stato impedito l’ util… - alessia_smile6 : RT @MattSDPell: @__Dirty_Harry_ @AStramezzi Mi sembra ingiusto scrivere una cosa del genere: Salvini è stato tra i primissimi a parlare di… - eleaugusta : RT @MattSDPell: @__Dirty_Harry_ @AStramezzi Mi sembra ingiusto scrivere una cosa del genere: Salvini è stato tra i primissimi a parlare di… -

Il Messaggero

Quanto risulta con "elevata certezza" è"l'idrossiclorochina non ha avuto alcun effetto significativo sulla morte e il ricovero in ospedale" legati all'infezione da Sars - CoV - 2, precisa l'Oms. ...Quanto risulta con 'elevata certezza' è'l'idrossiclorochina non ha avuto alcun effetto significativo sulla morte e il ricovero in ospedale' legati all'infezione da Sars - CoV - 2, precisa l'Oms. ...Secondo un gruppo di esperti "non è più una priorità della ricerca e le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci" ...Idrossiclorochina "fortemente sconsigliata" come 'scudo' anti-Covid dall'Oms. Il farmaco antinfiammatorio "non dovrebbe essere usato per prevenire l'infezione nelle persone che non hanno Covid-19", sc ...