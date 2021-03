Ibrahimovic nella bufera: “infortunio prima di Sanremo, le coincidenze…” [FOTO] (Di martedì 2 marzo 2021) L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha creato più di qualche motivo di discussione. Lo svedese si è fatto male nella partita del campionato di Serie A contro la Roma, 1-2 il risultato finale con le reti di Kessie su calcio di rigore e con un’azione personale di Rebic. La prestazione dello svedese è stata comunque positiva ed in parte limitata dal problemino fisico. La risposta dei rossoneri è stata veramente interessante, la squadra di Stefano Pioli ha riscattato due sconfitte consecutive ed è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Nelle prossime partite non potrà contare sulle prestazioni del suo calciatore più importante: Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic nella bufera FOTO di Giuseppe Lami / AnsaL’infortunio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) L’di Zlatanha creato più di qualche motivo di discussione. Lo svedese si è fatto malepartita del campionato di Serie A contro la Roma, 1-2 il risultato finale con le reti di Kessie su calcio di rigore e con un’azione personale di Rebic. La prestazione dello svedese è stata comunque positiva ed in parte limitata dal problemino fisico. La risposta dei rossoneri è stata veramente interessante, la squadra di Stefano Pioli ha riscattato due sconfitte consecutive ed è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Nelle prossime partite non potrà contare sulle prestazioni del suo calciatore più importante: Zlatan. Zlatandi Giuseppe Lami / AnsaL’di ...

