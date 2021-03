Ibrahimovic a Sanremo: "Gli atleti uniscono, la politica divide il mondo" (Di martedì 2 marzo 2021) « Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo ». Zlatan Ibrahimovic , ospite fisso del 71° festival di Sanremo al via stasera, torna sul botta e risposta polemico che lo ha visto protagonista... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021) « Noiuniamo il, lail». Zlatan, ospite fisso del 71° festival dial via stasera, torna sul botta e risposta polemico che lo ha visto protagonista...

