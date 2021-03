Ibra torna sulla lite con LeBron: “Razzismo e politica sono differenti. Lo sport unisce il mondo, la politica lo divide” (Di martedì 2 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa nel giorno d’esordio del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic è tornato anche sulla discussione contro LeBron James, che ha diviso il mondo sportivo: “Il Razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo. Tutti sono benvenuti, non c’entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo politica. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa nel giorno d’esordio del Festival di Sanremo, Zlatanhimovic èto anchediscussione controJames, che ha diviso ilivo: “Ile ladue cose diverse. Noi atleti uniamo il, lail. Tuttibenvenuti, non c’entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici”. Foto: Twitter ...

