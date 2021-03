Ibra ritorna sulla lite con LeBron | “Razzismo e politica sono differenti Lo sport unisce il mondo | la politica lo divide”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 2 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa nel giorno d’esordio del Festival di Sanremo, Zlatanhimovic è tornato anchediscussione controJames, che ha diviso ilivo: “Ile ladue cose diverse. Noi atleti uniamo il, lail. Tuttibenvenuti, non c’entra niente da dove arrivi, noi facciamo quello che facciamo per riunire, le altre cose non le facciamo perché non siamo bravi, se no facevo. Questo è il mio messaggio. Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici”. Foto: Twitter Milan L'articolo ...