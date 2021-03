Ibra a Sanremo: “Se tutto va bene magari cambio lavoro” (Di martedì 2 marzo 2021) SANREMO – “È più facile fare gol ma sono in buone mani e non sono preoccupato”. È sereno Zlatan Ibrahimovic a poche ore dal suo debutto come ospite fisso al Festival di Sanremo. Il campione, arrivato in città ieri, non vede l’ora di iniziare e ha promesso scintille. È pronto a fare tutto, anche cantare. Si esibirà accanto a Mihajlovic– ospite al festival- in ‘Io Vagabondo’ dei Nomadi. Perde un po’ la sicurezza che lo contraddistingue, però, parlando della riuscita della performance e scherza: “Spero che Sinisa non sappia cantare così saremo allo stesso livello”. Ibra, reduce da una lesione al muscolo lungo adduttore sinistro, assicura che sul palco non avrà problemi di movimento anche se spiega di essere “più bravo a ballare sul campo”. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) SANREMO – “È più facile fare gol ma sono in buone mani e non sono preoccupato”. È sereno Zlatan Ibrahimovic a poche ore dal suo debutto come ospite fisso al Festival di Sanremo. Il campione, arrivato in città ieri, non vede l’ora di iniziare e ha promesso scintille. È pronto a fare tutto, anche cantare. Si esibirà accanto a Mihajlovic– ospite al festival- in ‘Io Vagabondo’ dei Nomadi. Perde un po’ la sicurezza che lo contraddistingue, però, parlando della riuscita della performance e scherza: “Spero che Sinisa non sappia cantare così saremo allo stesso livello”. Ibra, reduce da una lesione al muscolo lungo adduttore sinistro, assicura che sul palco non avrà problemi di movimento anche se spiega di essere “più bravo a ballare sul campo”.

