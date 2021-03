I giorni perduti della scuola e le altre notizie sul virus

(Di martedì 2 marzo 2021) Il rapporto di Save the children raccomanda di non lasciare indietro le scuole, l’Ue discute dei passaporti vaccinali, le emissioni di Co2 sono di nuovo in crescita: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Bambine e bambini di tutto il mondo hanno perso 112 miliardi didi scuola dall'inizio della pandemia, secondo un nuovo rapporto di Save the children, pari a una media di 74persi da ...Merito di un piccolo esercito di 19 mila persone neidella kermesse canora passano ... da ormai un anno, soffre una crisi senza precedenti, con 43,3 miliardi di euronel solo 2020 e che, ...Il rapporto di Save the children raccomanda di non lasciare indietro le scuole, l’Ue discute dei passaporti vaccinali, le emissioni di Co2 sono di nuovo in crescita: l’attualità sulla pandemia. Leggi ...L'analisi di Save The Children sui dati di 194 Paesi ha evidenziato che i minori in America Latina, nei Caraibi e nell'Asia meridionale hanno perso quasi il triplo dell'istruzione dei coetanei dell'Eu ...