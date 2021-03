I fatti vostri, Magalli a Stefano Palatresi “Sembri un ambulante”, Palatresi rimane malissimo, cala il gelo (Di martedì 2 marzo 2021) Giancarlo Magalli ci ha abituati al suo modo di fare estremamente sarcastico e irriverente nei confronti di tutti, anche di se stesso e, ormai quasi nessuno si stupisce più delle sue battute che, per quanto siano molto pungenti e anche intelligenti, a volte lasciano un pò sorpresi per la durezza. Giancarlo Magalli, nonostante la brutta avventura con la collega Adriana Volpe che, a seguito dei conflitti continui lo ha portato in Tribunale e ha anche vinto la causa costringendolo ad un risarcimento di 10.000 euro, non ha cambiato di una virgola il suo modo di fare e continua ad essere irriverente con tutti anche se la maggior parte dei suoi colleghi e anche del pubblico a casa lo trova molto simpatico a cominciare dalla collega attuale Samantha Togni. Giancarlo Magalli fa una battuta su Stefani ... Leggi su baritalianews (Di martedì 2 marzo 2021) Giancarloci ha abituati al suo modo di fare estremamente sarcastico e irriverente nei confronti di tutti, anche di se stesso e, ormai quasi nessuno si stupisce più delle sue battute che, per quanto siano molto pungenti e anche intelligenti, a volte lasciano un pò sorpresi per la durezza. Giancarlo, nonostante la brutta avventura con la collega Adriana Volpe che, a seguito dei conflitti continui lo ha portato in Tribunale e ha anche vinto la causa costringendolo ad un risarcimento di 10.000 euro, non ha cambiato di una virgola il suo modo di fare e continua ad essere irriverente con tutti anche se la maggior parte dei suoi colleghi e anche del pubblico a casa lo trova molto simpatico a cominciare dalla collega attuale Samantha Togni. Giancarlofa una battuta su Stefani ...

