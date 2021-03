I contagi Covid non si fermano: 'Da domani la provincia di Ancona in zona rossa'. Il presidente Acquaroli ha sentito i sindaci (Di martedì 2 marzo 2021) Ancona - zona rossa da domani per la provincia di Ancona. A confermare una notizia che era nell'aria, vista la rapida esplosione dei contagi, è stato il sindaco di Osimo Pugnaloni con un post su ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 marzo 2021)daper ladi. A confermare una notizia che era nell'aria, vista la rapida esplosione dei, è stato il sindaco di Osimo Pugnaloni con un post su ...

petergomezblog : Covid, Speranza: “Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni. Le prossime settimane non… - repubblica : ?? Covid, la Gran Bretagna raggiunge quota 20 milioni di vaccinati e il numero dei contagi nell'ultima settimana e'… - riotta : Per favore raddoppiate le precauzioni. Il vaccino ritarda e i contagi sono ovunque. Siamo stanchi ma non molliamo.… - PiacenzaSera : Covid, due decessi e 69 nuovi contagi nel piacentino. Un paziente in più in terapia intensiva - Covid, sono 69 – da… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Calabria, 102 contagi e 5 morti: il bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : contagi Covid Savigliano: istituite zone a disco orario in prossimità della 'Crusà Neira' per l'area vaccinale ...in via San Domenico con orario 8 - 20 a partire dal 3 Marzo 21 fino al termine del periodo di emergenza per l'esigenza di procedere a vaccinazione pubblica legata alla situazione dei contagi da Covid ...

Covid, Giani: mi aspetto senso responsabilità da sindaci toscani 'Io sono convinto che se vi sarà la necessità, in base ai dati dei contagi, ad individuare altre zone rosse come accaduto con Pistoia e Siena, lo faremo. Per ora ci attestiamo ai dati che sono ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid Calabria, 102 contagi e 5 morti: il bollettino di oggi Sono 102 i nuovi contagi di Coronavirus e 5 i morti nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo rende noto la Regione nel bollettino di oggi, 2 marzo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 554.680 ...

Covid, record di ricoverati in molte città d’Italia Abruzzo, 85 pazienti in terapia intensiva, mai così tanti: occupato 41,4% posti. Oltre 900 ricoveri nel Bolognese, 200 soltanto lo scorso week end ...

