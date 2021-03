I bambini sani possono accusare complicanze da Covid: lo studio dell'Università di Padova (Di martedì 2 marzo 2021) Non solo gli adulti, anche i posso avere delle complicazioni dopo essere stati contagiati dal . ' L'infezione da Sars - Cov2 può presentarsi in modo serio e con complicanze importanti anche nei ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Non solo gli adulti, anche i posso averee complicazioni dopo essere stati contagiati dal . ' L'infezione da Sars - Cov2 può presentarsi in modo serio e conimportanti anche nei ...

