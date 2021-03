Hyundai Bayon | ecco il nuovo sport utility compatto coreano – FOTO

(Di martedì 2 marzo 2021)ha svelato oggi il suo, progettato specificamente per le esigenze degli automobilisti europei. E’ anche per questo che il nome è ispirato da una località di villeggiatura: la città dine, capoluogo dei Paesi Baschi Francesi. Si tratta di uno urban suv dalle dimensioni contenute (4,18 m di lunghezza) ma dal grande spazio nell’abitacolo (il bagagliaio ha una capienza di 411 litri) grazie all’ampio passo (2,58 m) con linee filanti e futuristiche. Il powertrain è affidato ad un 1.0 T-GDi da 120 o 100 cavalli, che a richiesta beneficia della tecnologia ibrida 48 V, abbinato al cambio manuale intelligente a 6 marce (6iMT) o al cambio a doppia frizione a 7 marce.è il primo suv della casa coreana a essere dotato della ...

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è stata svelata la. Si tratta del nuovo crossover del marchio coreano, progettato specificatamente per l'Europa e dedicato soprattutto all'utilizzo urbano. Un design distintivo, con tanta tecnologia e ...(2021) 15 Che frontale! Ispirato alla Nexo, il frontale della piccola Suv adotta, come la sorella Kona, dei gruppi ottici sottili interposti fra cofano e paraurti che la fanno quasi ...Hyundai Bayon, il nuovo urban Suv compatto e accessoriato. Lungo 4,18 metri, solo motori ibridi e benzina: prezzo a circa 19.000 euro.Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è stata svelata la Hyundai Bayon. Si tratta del nuovo crossover del marchio coreano, progettato specificatamente per l’Europa e dedicato soprattutto all’utiliz ...