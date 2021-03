“Ho deciso di mollarlo..” Rosalinda Cannavò e la dichiarazione choc sui social, i fan non ci credono. Cos’ha detto (Di martedì 2 marzo 2021) L’edizione più lunga del Grande Fratello VIP è finita da poche ore, ma si parlerà ancora per molto tempo dei suoi protagonisti. Il reality, infatti, ha messo in luce diversi personaggi e ha portato anche alla nascita di nuove coppie, come quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @Rosalinda cannavo I due avevano da poco iniziato una relazione dentro la casa e ora stanno per mettere alla prova i loro sentimenti nella quotidianità, lontano dalle telecamere. In queste ore, l’attrice siciliana si è divertita a postare alcuni filmati ironici nei quali si diverte a “bacchettare” il suo nuovo fidanzato, colpevole di prenderla in giro troppo frequentemente. Rosalinda bacchetta Andrea Zenga Sui ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021) L’edizione più lunga del Grande Fratello VIP è finita da poche ore, ma si parlerà ancora per molto tempo dei suoi protagonisti. Il reality, infatti, ha messo in luce diversi personaggi e ha portato anche alla nascita di nuove coppie, come quella formata dae Andrea Zenga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cannavo I due avevano da poco iniziato una relazione dentro la casa e ora stanno per mettere alla prova i loro sentimenti nella quotidianità, lontano dalle telecamere. In queste ore, l’attrice siciliana si è divertita a postare alcuni filmati ironici nei quali si diverte a “bacchettare” il suo nuovo fidanzato, colpevole di prenderla in giro troppo frequentemente.bacchetta Andrea Zenga Sui ...

