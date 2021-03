'Ho bisogno di una margherita'. Chiama il 112 chiedendo una pizza. La polizia la salva

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Hato il 112una, insistentemente, e poi specificando: “Ho propriodi una”. E l’operatore al telefono ha capito che avevad’aiuto per difendersi dal compagno violento. Così è stata ‘ta’ una 32enne di origini marocchine a Milano, grazie all’intervento della, avvenuto poco dopo la mezzanotte dell’altro ieri. Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, la donna hato il numero di emergenza dalla reception di un albergo, senza dire che poco prima l’ex l’aveva presa a pugni. I due si erano dati appuntamento in un hotel di zona Corvetto, per un ‘ultimo appuntamento’: si erano infatti lasciati qualche giorno prima, dopo un anno di relazione in cui lui aveva sempre ...