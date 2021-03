Haupt Racing nel DTM con Mercedes | Rosberg annuncia i piloti

(Di martedì 2 marzo 2021) Due grosse novità sono appena state ufficializzate per la prossima stagione del DTM. Il teamha infatti comunicato che prenderà parte al campionato turismo tedesco con due-AMG GT3. In una settimana ricca di annunci, inoltre, anche il Teamha ufficializzato i suoiper il 2021, lo svizzero Nico Müller e l’americano Dev Gore. HRT nel DTM con supporto ufficialeGrandi ambizioni da parte del team, che schiererà due-AMG GT3, potendo contare inoltre sul supporto ufficiale della casa di Stoccarda. Sarà un anno particolarmente impegnativo per la squadra, che oltre all’impegno nel DTM correrà anche nel GT World Challenge Europe e in alcuni appuntamenti della Nürburgring ...

