Harry e Meghan, il nuovo omaggio a Diana (durante l’intervista bomba) (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey (in programma in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs) la presenza di lady Diana sarà costante. Non a caso durante lo speciale Meghan – come si nota nella clip dell’anticipazione – indossa un braccialetto appartenuto alla madre di Harry. Lo stesso da cui il principe tolse due pietre per creare l’anello di fidanzamento della moglie. Un omaggio che ha un significato preciso. I Sussex, come ha spiegato una fonte a People, «volevano che Diana fosse con loro durante l’intervista». https://www.youtube.com/watch?v=y7LJrh5UTr4 Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey (in programma in prima serata, il 7 marzo, sulla Cbs) la presenza di lady Diana sarà costante. Non a caso durante lo speciale Meghan – come si nota nella clip dell’anticipazione – indossa un braccialetto appartenuto alla madre di Harry. Lo stesso da cui il principe tolse due pietre per creare l’anello di fidanzamento della moglie. Un omaggio che ha un significato preciso. I Sussex, come ha spiegato una fonte a People, «volevano che Diana fosse con loro durante l’intervista». https://www.youtube.com/watch?v=y7LJrh5UTr4

laviniaorefici : Sarà ITV a trasmettere l’intervista di Harry&Meghan con Oprah in Gran Bretagna e l’esclusiva è stata pagata circa 1… - serafinomasson4 : HARRY E MEGHAN 'PERSEGUITATI' - dumurin : Che belli Meghan e Harry! - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Emanuele Filiberto: 'Rivelazioni di Harry e Meghan da Oprah? Non ce ne saranno' - novasocialnews : Emanuele Filiberto: 'Rivelazioni di Harry e Meghan da Oprah? Non ce ne saranno' -