“Ha bisogno d’aiuto” Colletta per Dayane Mello subito dopo la finale Ecco perché

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è concluso il Grande Fratello Vip; la quinta edizione, la più lunga della storia durata quasi 6 mesi, ha visto due tra i suoi concorrenti distinguersi in particolar modo,, data per favorita fino all’ultimo momento, e Tommaso Zorzi, che si è rivelato poi il vincitore.comunque è la concorrente che ha più fatto parlare di sé nel corso del reality, volente o nolente; sia per le sue intemperanze, per le sue incoerenze che per i problemi che le sono capitati, oltre ai racconti sulla sua triste infanzia. Un’infanzia in povertàinfatti ha fatto spesso riferimento ai suoi trascorsi in povertà: La mia mamma ha avuto dieci figli, vivevamo in una casetta piccolissima senza mangiare per una settimana. Io ero sporca, magra e piena di pidocchi, mia madre portava da magiare con un uomo ...