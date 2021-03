sportli26181512 : #Guardiola show: il City ne fa quattro e vola a +15 sullo United: Il #ManchesterCity soffre, ma poi dilaga battendo… - Filippo95332486 : RT @constantinesimo: C’è chi guarda Sanremo con lo zingaro, chi guarda Frabotta, chi si diletta osservando lo show del City di Guardiola e… - narcixvs : RT @constantinesimo: C’è chi guarda Sanremo con lo zingaro, chi guarda Frabotta, chi si diletta osservando lo show del City di Guardiola e… - otlocram : RT @constantinesimo: C’è chi guarda Sanremo con lo zingaro, chi guarda Frabotta, chi si diletta osservando lo show del City di Guardiola e… - Seven7Far1 : RT @constantinesimo: C’è chi guarda Sanremo con lo zingaro, chi guarda Frabotta, chi si diletta osservando lo show del City di Guardiola e… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola show

Corriere dello Sport.it

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Quindicesima vittoria consecutiva in Premier League , la ventunesima annoverando tutte le competizioni. La marcia del Manchester City non si ferma. Gli uomini dibattono il Wolverhampton e allungano a più quindici il vantaggio sullo United (impegnato domani sul campo del Crystal Palace). A decidere la sfida un'autorete di Dendoncker, la doppietta di ...... è ideale per tener viva l'attenzione anche sulla nostra amenità canora che ha promesso l'Ibra. Ma politica è anche quella di Pep, che si presenta sui campi con la felpa di Open Arms, ...Il Manchester City soffre, ma poi dilaga battendo il Wolverhampton 4-1. Ventunesima vittoria consecutiva per i Citizens ...Sembra averlo capito da tempo il Manchester City di Pep Guardiola che stende 2-1 il West Ham - gol dei difensori Dias e Stones - e allunga a +13 in classifica su Leicester e United, impegnate domani ...