Gravina: «Lazio-Torino? Caso diverso da Juve-Napoli» (Di martedì 2 marzo 2021) “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sul Caso Lazio-Torino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo Gravina “non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 marzo 2021) “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele, sul. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo“non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi L'articolo

lazio_magazine : FIGC - Lazio-Torino, Gravina: 'Oggettiva impossibilità a disputare la partita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Lazio-Torino, Gravina: 'Oggettiva impossibilità a disputare la partita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Lazio-Torino, Gravina: 'Oggettiva impossibilità a disputare la partita' - sportface2016 : #LazioTorino non si gioca. Gravina: 'Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la compe… - ItaSportPress : Lazio-Torino, parla Gravina: 'Oggettiva impossibilità di disputare la gara' - -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Lazio Gravina su Lazio - Torino: 'C'è oggettiva impossibilità di disputare la gara' 'C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara'. Così Gabriele Gravina sul caso Lazio - Torino a margine dell'evento di solidarietà con l'ospedale 'Spallanzani' a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di ...

Chi è Nicola De Marinis, il padre di Achille Lauro Chi è e dove vive Nicola De Marinis? Nicola De Marinis è originario di Gravina , in Puglia, nato il ...un affermato docente universitario di Diritto del lavoro tra gli Atenei del Molise e del Lazio. - ...

TMW - Lazio-Torino, Gravina: "Oggettiva impossibilità a disputare la gara. Non do consigli alla Lega" TUTTO mercato WEB Gravina: «Lazio-Torino? C’è oggettiva impossibilità a disputare la gara» Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Lazio-Torino. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che ...

Gravina: «Lazio-Torino? Caso diverso da Juve-Napoli» “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sul caso Lazio-Torino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo Gravina “non c’entra la ...

'C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara'. Così Gabrielesul caso- Torino a margine dell'evento di solidarietà con l'ospedale 'Spallanzani' a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di ...Chi è e dove vive Nicola De Marinis? Nicola De Marinis è originario di, in Puglia, nato il ...un affermato docente universitario di Diritto del lavoro tra gli Atenei del Molise e del. - ...Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Lazio-Torino. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che ...“C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sul caso Lazio-Torino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo Gravina “non c’entra la ...