Grande lutto nel mondo della musica | se ne va a 59 anni l’iconico dj Claudio Coccoluto

Il DJ internazionale Claudio Coccoluto, con una carriera alle spalle lunga 40 anni, è scomparso all'età di 59 anni. È stato uno dei DJ europei più riconosciuti e importanti. L'artista, nato a Gaeta – nel Lazio, è morto nella sua abitazione a Cassino alle 4.30 di oggi. Da un anno combatteva contro una grave malattia. Lascia la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia. Coccoluto era riconosciuto per il suo entusiasmo, oltre che per le sue qualità artistiche. Ha iniziato a fare il DJ all'età di 13 anni nel negozio di elettrodomestici di suo padre, solo per hobby. Questa è diventata la sua professione dal 1985. Non era solo un DJ ma anche grafico, direttore artistico e imprenditore "artigiano" di fama internazionale.

