Grande Fratello Vip 5 | l’opinione di Chia sulla finale

(Di martedì 2 marzo 2021) E andiamoooooooooo! Peppepepepepe, peppepepepepe, a e i o u ipsilon! Premete play e che parta il trenino! Non provavo un’euforia così incontenibile da almeno un anno, non ho mai fatto un countdown con un pathos del genere manco quando c’era da festeggiare il Capodanno, non bramavo la fine dello strazio con così tanta impazienza nemmeno ai tempi della scuola. E come San Tommaso non ci ho creduto realmente finché non ho visto le luci della Casa spegnersi davvero e Ilary Blasi lanciarsi col paracadute verso un nuovo disagio nel promo dell’Isola 15, che qua era un attimo che Alfonso Signorini se ne uscisse con un “Vippoooni, tra poco è Pasqua, che volete perdervi la grigliatina con la Contessa e Zia Malgy?“. Ma è finita, regà, E’ FINITA. ‘Sto Gf Vip 5 è durato il doppio del previsto, ha stremato i suoi protagonisti che nemmeno quelli de La Talpa che si dovevano mangiare i topi arrosto o ...