Governo: Spadafora, 'siamo in esecutivo solo per testimonianza, non si è spiegato bene sostegno' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non essendo confermato ministro potrei essere tacciato di parlare perchè sono stato fatto fuori: il vero tema è che noi siamo passati dal no a Draghi al sì a Draghi senza che si sia spiegato bene a partire dal nostro interno e poi all'esterno agli elettori e agli attivisti che cosa sia accaduto e perchè poi abbiamo fatto quelle scelte". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "Ho partecipato a quella riunione ristretta due ore prima che Grillo andasse alla prima consultazione con il presidente Draghi -ha raccontato- e il discorso di Grillo fu molto più lungimirante e chiaro di quanto poi noi dopo non siamo riusciti a spiegare fuori e soprattutto a portare avanti le trattative. L'idea di Grillo di come e di cosa fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Non essendo confermato ministro potrei essere tacciato di parlare perchè sono stato fatto fuori: il vero tema è che noipassati dal no a Draghi al sì a Draghi senza che si siaa partire dal nostro interno e poi all'esterno agli elettori e agli attivisti che cosa sia accaduto e perchè poi abbiamo fatto quelle scelte". Lo ha affermato l'ex ministro Vincenzo, esponente M5S, ospite di 'Omnibus' su La7. "Ho partecipato a quella riunione ristretta due ore prima che Grillo andasse alla prima consultazione con il presidente Draghi -ha raccontato- e il discorso di Grillo fu molto più lungimirante e chiaro di quanto poi noi dopo nonriusciti a spiegare fuori e soprattutto a portare avanti le trattative. L'idea di Grillo di come e di cosa fare ...

