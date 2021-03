Governo diviso sulla chiusura delle scuole in zona arancione

(Di martedì 2 marzo 2021) Nuova riunione della cabina di regia questa mattina e ancora un confronto con le Regioni. Restano ancora dei punti da chiarire prima della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato ...

fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - marino29b : RT @engu64: Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riunione https://… - engu64 : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - augusto_amato : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - Fredericknapoli : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diviso

Il Fatto Quotidiano

Nuova riunione della cabina di regia questa mattina e ancora un confronto con le Regioni. Restano ancora dei punti da chiarire prima della firma del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato ...ROMA. Abbiamo scherzato. La spaccatura nei gruppi parlamentari sulDraghi? Lo psicodramma del Movimento? Le espulsioni e le fuoriuscite di tanti esponenti della prima ora, da Barbara Lezzi a Nicola Morra fino ad Alessandro Di Battista?Tutto archiviato:...AGI - Il governo lima il nuovo Dpcm con le misure restrittive per limitare la diffusione del Covid. Ieri si è tenuta una riunione interlocutoria a palazzo Chigi sul nuovo provvedimento. Ci sono ancora ...L’ordinanza con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ordinato la chiusura delle scuole potrebbe essere stata una sorta di anticipazione delle scelte del governo in relazio ...