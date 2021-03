Gli effetti collaterali di Letizia Moratti su palazzo Lombardia (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova assessora al Welfare ama molto gli yesmen e poco il dibattito. Tra annunci trionfalistici e ritardi nei vaccini si è fatta una squadra tutta sua e sta mettendo in ombra il presidente Fontana che mugugna di volersi dimettere Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 2 marzo 2021) La nuova assessora al Welfare ama molto gli yesmen e poco il dibattito. Tra annunci trionfalistici e ritardi nei vaccini si è fatta una squadra tutta sua e sta mettendo in ombra il presidente Fontana che mugugna di volersi dimettere

borghi_claudio : @alravssandson No guardi, gli studi considerano ambedue gli effetti, quelli di protezione e quelli di contenimento… - Capezzone : Su @atlanticomag @NicholasPelle sull’impennata della povertà - RobertoBurioni : Sento molta gente lamentarsi per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, che sono in realtà lievi e non tr… - Alessan48303739 : @GregPignataro @sabrina__sf Ah ah ah ah, battutona!!!! ???? quando gli inoculati avranno effetti avversi, poi si ride… - willycuba65 : Gli effetti della dieta su @LRDPS, è magnifica !! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Effetto Covid sulla speranza di vita: persi fino a 5 anni nelle zone più colpite Speranza di vita tagliata - Il trend è stato tracciato quando ancora non erano disponibili gli effetti della seconda ondata. D'altra parte di questo aspetto ha parlato anche il premier Mario Draghi ...

Spagna, produzione industriale torna a calare a gennaio Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l' indice grezzo segna un - 6,7% (+2,2% il precedente).

Più poveri e tanto più disuguali. Gli effetti della pandemia Secondo Welfare Juve: siparietto Caressa-Del Piero è virale Si parla di Juventus alla vigilia del Porto, Pinturicchio e gli ospiti di Caressa parlando di Ronaldo e del misterioso effetto Magnus ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 114 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,5 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...

Speranza di vita tagliata - Il trend è stato tracciato quando ancora non erano disponibilidella seconda ondata. D'altra parte di questo aspetto ha parlato anche il premier Mario Draghi ...Il dato è corretto per la stagionalità edel calendario, mentre l' indice grezzo segna un - 6,7% (+2,2% il precedente).Si parla di Juventus alla vigilia del Porto, Pinturicchio e gli ospiti di Caressa parlando di Ronaldo e del misterioso effetto Magnus ...I casi di Covid nel mondo superano i 114 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,5 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...