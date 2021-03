Giulio Tarro: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» (Di martedì 2 marzo 2021) Giulio Tarro torna a parlare dell’epidemia e lo fa in un’intervista a Affari Italiani. L’ infettivologo parla dell’approccio che hanno avuto i cinesi nel combattere l’epidemia. E ricorda anche il caso che lo costrinse ad interessarsi di Sars. «Venni chiamato ad Amalfi nel 2003, per un sospetto caso di Sars, a danno di un collega che arrivava dalla Thailandia ed era morto. Facemmo l’autopsia, scoprendo che la persona non era morta per Sars. Da quel momento iniziai a interessarmi attivamente di questa malattia. Perciò, quando arrivò il Sars Cov2, me ne occupai. E vidi i cinesi fare ciò che normalmente si fa nella gestione delle epidemie. Cose che qui non sono state fatte». Tarro: «In Cina è stata fatta la vitamina C in vena» L’infettivologo, già primario emerito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021)torna a parlare dell’epidemia e lo fa in un’intervista a Affarini. L’ infettivologo parla dell’approccio cheavuto inel combattere l’epidemia. E ricorda anche il caso che lo costrinse ad interessarsi di Sars. «Venni chiamato ad Amalfi nel 2003, per un sospetto caso di Sars, a danno di un collega che arrivava dalla Thailandia ed era morto. Facemmo l’autopsia, scoprendo che la persona non era morta per Sars. Da quel momento iniziai a interessarmi attivamente di questa malattia. Perciò, quando arrivò il Sars Cov2, me ne occupai. E vidi ifare ciò che normalmente si fa nella gestione delle epidemie. Cose che qui non sono state fatte».: «In Cina è stata fatta la vitamina C in vena» L’infettivologo, già primario emerito ...

PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Giulio Tarro: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» - DariaCarta : RT @SecolodItalia1: Giulio Tarro: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia» - SecolodItalia1 : Giulio Tarro: «Vi dico come i cinesi hanno curato i malati di Covid e cosa non è stato fatto in Italia»… - ContinuouSafety : RT @FalzoneEnza: Parlamento Polacco: Audizione sui vaccini di Robert Kennedy, Giulio Tarro ed Angelo Giorgianni. - FalzoneEnza : Parlamento Polacco: Audizione sui vaccini di Robert Kennedy, Giulio Tarro ed Angelo Giorgianni. -