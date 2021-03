GiuliaSalemi | la frecciatina a Zelletta e al video del GFVip

blogtivvu : Giulia Salemi prende in giro il 3% di Zelletta e lancia una frecciatina al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : GiuliaSalemi frecciatina

...Italia AD #CoronaItalia #Ilparadisodietrolangolo Un post condiviso da Giulia Salemi (@) ... Per questo non ha preso bene ladel video a sorpresa fattole vedere da Signorini in cui ......Italia AD #CoronaItalia #Ilparadisodietrolangolo Un post condiviso da Giulia Salemi (@) ... Per questo non ha preso bene ladel video a sorpresa fattole vedere da Signorini in cui ...Giulia Salemi prende in giro il 3% di Andrea Zelletta contro Tommaso Zorzi e lancia una frecciatina al Grande Fratello Vip.GF Vip, Giulia Salemi dopo la finale sbotta: "Opinione impopolare" Come tutte le finali del Grande Fratello Vip che si rispettino sono state mandate in ...