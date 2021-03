Giulia Salemi riabbraccia Pierpaolo ma critica il Gf Vip: il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) Giulia Salemi riabbraccia Pierpaolo, dopo la finale del Grande Fratello Vip l’influencer non risparmia l’ultima frecciatina agli autori. foto InstagramIeri sera è andata in onda l‘ultima puntata del Grande Fratello Vip, la finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi seguito da Pierpaolo e Stefania Orlando che hanno regalato insieme agli altri concorrenti dei mesi davvero emozionanti a tutto il pubblico. A gioire di questa finale è stata anche Giulia Salemi, eliminata qualche settimana fa che ha potuto finalmente riabbracciare il suo Pierpaolo con cui dentro la casa è nata una vera e importante storia d’amore. A non passare inosservate però sono state le sue parole su twitter che sono sembrate proprio l’ultima ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021), dopo la finale del Grande Fratello Vip l’influencer non risparmia l’ultima frecciatina agli autori. foto InstagramIeri sera è andata in onda l‘ultima puntata del Grande Fratello Vip, la finale che ha visto trionfare Tommaso Zorzi seguito dae Stefania Orlando che hanno regalato insieme agli altri concorrenti dei mesi davvero emozionanti a tutto il pubblico. A gioire di questa finale è stata anche, eliminata qualche settimana fa che ha potuto finalmentere il suocon cui dentro la casa è nata una vera e importante storia d’amore. A non passare inosservate però sono state le sue parole su twitter che sono sembrate proprio l’ultima ...

tijeretaloca : RT @c_horiflettuto: Pazzesca Bubi che è andata al Grande Fratello due volte come una Giulia Salemi qualunque - Steph3nie1 : @labbradiveleno Alla fine i detti hanno sempre ragione. Chi si assomiglia si piglia (ora che l'ho detto mi sento molto giulia salemi) - BarbaCarmela : RT @Alinaa_56: chissà se il sottone ha cambiato lo stato sentimentale su Facebook come un 13enne qualsiasi “FIDANZATO CON GIULIA SALEMI” A… - Lady26975507 : RT @slowdancing19: giulia salemi si riconferma la donna pazzesca che già sapevo fosse ed è avanti anni luce perché sapeva che gli autori ce… - reservequestion : RT @xattorneyx: Just saying Giulia Salemi su twitter ha meno followers di Gaia che non era neppure una concorrente ?????????????? #TZVIP -