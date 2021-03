Giovedì nuova riunione del centrosinistra: c’è l’ipotesi di un coordinamento unitario per palazzo Mosti (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTornerà a riunirsi Giovedì il tavolo del centrosinistra. Confermati orario, le 18 e location della riunione, la sala conferenze dell’hotel Italiano. E se il primo appuntamento è stato utile per conoscersi e per formalizzare “la volontà di avviare un cammino comune, condiviso e inclusivo”, nel secondo si comincerà a discutere del programma. Attraverso la convocazione di vari “tavoli di lavoro” si formeranno dei gruppi incaricati di fare sintesi delle idee e delle proposte che poi la coalizione raccoglierà nel progetto di governo della città. Terminata questa fase, nel giro – si ipotizza – di due o tre settimane, sarà affrontato il nodo cruciale del processo di costruzione dell’alleanza: la scelta del candidato sindaco. Così come accaduto la settimana scorsa, l’argomento non sarà dibattuto neanche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTornerà a riunirsiil tavolo del. Confermati orario, le 18 e location della, la sala conferenze dell’hotel Italiano. E se il primo appuntamento è stato utile per conoscersi e per formalizzare “la volontà di avviare un cammino comune, condiviso e inclusivo”, nel secondo si comincerà a discutere del programma. Attraverso la convocazione di vari “tavoli di lavoro” si formeranno dei gruppi incaricati di fare sintesi delle idee e delle proposte che poi la coalizione raccoglierà nel progetto di governo della città. Terminata questa fase, nel giro – si ipotizza – di due o tre settimane, sarà affrontato il nodo cruciale del processo di costruzione dell’alleanza: la scelta del candidato sindaco. Così come accaduto la settimana scorsa, l’argomento non sarà dibattuto neanche ...

AnraRisk : Gestire il rientro dei dipendenti in azienda, come farlo in sicurezza? Con quali strumenti? ANRA e @Everbridge ne p… - AghapeB : Scuola della Nuova Era una scuola per visionari, pionieri, menti folli e innamorate della vita. Una scuola per esse… - SettenewsWeb : Lo ha reso noto nelle scorse ore l’ASST Ovest Milanese: da giovedì 4 marzo entrerà in funzione negli spazi del Cent… - vholdmeliam : RT @_ChampagneGirl: Settimana di Sanremo, giovedì esce una nuova canzone di Selena e il 12 il nuovo album, marzo è diventato il mio mese pr… - WWFTrieste : Nuova serie di webinar sugli uccelli! Giovedì 3 marzo il grifone con Fulvio Genero! ???? #wwf #wwfitalia #wwftrieste… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì nuova «Toscana arancione». Ma ora si teme il rosso: in crescita i nuovi casi Il Tirreno